Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. на ден – вървим към предфалит
Асен Василев: Бъркат в джоба на хората, за да покрият кражбите
Украйна изстреля дронове към Москва за трета поредна нощ
„Показвам как трябва да се постъпва”: Наталия Киселова се оттегли от поста си
Радев: Институциите в София и Рияд трябва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави
Какво следва след решението на коалиционните партньори да сменят председателя на НС
Целта на текстовете е да се засили контролът върху този вид дейност
В Министерския съвет влиза за обсъждане проектът на Закон за безопасност на атракционите. Целта на текстовете е да се засили контролът върху този вид дейност, да се въведе ясна отговорност при проблем или инцидент и да се ограничи възможността деца под 14 години да ползват такъв тип съоръжения, ако не са придружени от възрастен.
Родителите на загиналото дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност
Вниманието към тази тема беше изострено след трагедия с парасейлинг в Несебър през лятото. Тогава 8-годишно момче падна от парашут в морето и почина. Причините за трагедията все още са в процес на изясняване.
