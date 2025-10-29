Една непрекъсната разходка от поне 15 минути на ден е по-добра за сърдечното здраве от няколко кратки разходки, показва ново изследване.

Според учените от Университета в Сидни и Европейския университет в Испания, за хората, които вървят поне 1 500 последователни крачки, има по-нисък риск от сърдечни заболявания и смърт, дори ако не достигат препоръчителните дневни нива на активност.

Изследването проследява 33 560 души на възраст 40–79 години във Великобритания в продължение на осем години. Участниците, които предпочитали дълги, непрекъснати разходки, имали значително по-добри показатели за сърдечно здраве, отколкото тези, които се движещи на кратки интервали.

„Не е важно само колко крачки правим, а как ходим“, подчерта професор Емануил Стаматакис, съавтор на проучването. „Дори хората, които са физически неактивни, могат да подобрят здравето на сърцето си, ако се стараят да вървят по-дълго време без прекъсване“, уточни той, цитиран от Би Би Си.

Британската здравна служба (NHS) препоръчва 150 минути умерена физическа активност седмично, като бързо ходене, а за хората над 65 години — движение всеки ден, дори и с лека интензивност.

