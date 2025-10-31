Снимка: БТА, архив
Пред съда се изправят още четирима души
Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев е на финалната си права. Днес прокуратурата ще започне да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.
Освен градоначалника, пред Темида ще застанат общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев - Антоанета Петрова. Всички те ще отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.
Повдигнаха ново обвинение срещу кмета на Варна
След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.Редактор: Дарина Методиева
