Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев е на финалната си права. Днес прокуратурата ще започне да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.

Освен градоначалника, пред Темида ще застанат общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев - Антоанета Петрова. Всички те ще отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.

Повдигнаха ново обвинение срещу кмета на Варна

След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.

Редактор: Дарина Методиева