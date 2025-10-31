-
Под обстрел: Украински екипи доставят провизии и мини с дронове в Донецк
-
172.5 метра: „Саграда Фамилия” вече е най-високата църква в света
-
Крал Чарлз III отне всички титли на принц Андрю
-
Започна делото срещу българите, обвинени за оскверняване на Паметника на Холокоста в Париж
-
САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО
-
Делото „Брижит Макрон”: Следва ли френският президент идеологията QAnon
Смъртта на 16 души даде началото на масови антиправителствени протести, оглавени от студенти
На 1 ноември се навършва една година от трагедията в Нови сад. За да почетат паметта на 16-те жертви на рухналата козирка на жп гарата, хората са поканени да се съберат на 16 различни точки в сръбския град, а после да се отправят към мястото на инцидента.
По повод годишнината, няколко хиляди студенти тръгнаха в четвъртък на протестен поход от Белград, като се очаква да пристигнат тази вечер в Нови сад. Подобни походи са организирани и от много други сръбски градове.
Дни преди годишнината от трагедията на жп гарата: Около 250 студенти тръгнаха пеша от Чачак към Нови Сад
Припомняме - смъртта на 16 души даде началото на масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които продължават и до днес.Редактор: Цветина Петкова
