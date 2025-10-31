Софийски районен съд призна за виновен Х.К., че на 29.07.2025 г. в хостел се съвкупил с ненавършило 14-годишна възраст лице, се посочва в присъдата по делото, предаде БТА.

Присъдата на мъжа е условна - две години и осем месеца затвор, чието изпълнение отлага за срок от пет години. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред горната инстанция.

Мъжът трябва да заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2000 лева, както и разноски на Столичната дирекция на вътрешните работи.

На 8 октомври прокуратурата внесе в съда делото срещу 31-годишен учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години.

