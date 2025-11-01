Снимка: istock
Полицията издирва извършителя
Жена, собственичка на магазин, беше убита тази нощ в центъра на София. Престъплението е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. " Инж. Иван Иванов". Извършителят се издирва, още не е открит, а криминалистите цяла нощ събираха улики от местопреспъплението.
Жената притежавала магазина, но понякога давала и нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива, предава 24 часа.Редактор: Мария Барабашка
