Сърбия отдава почит към загиналите от падналата козирка на гарата в града
Година след трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, при която загинаха 16 души, Сърбия е в ден на национален траур. Хиляди хора от цялата страна се събират в града, за да почетат паметта на жертвите и да поискат справедливост за инцидента, който разтърси цялата нация.
Вълната от съпричастност е огромна, като един от най-вълнуващите моменти беше посрещането снощи на група студенти от Нови пазар. Те са изминали пеша 400 километра в рамките на 16 дни в памет на жертвите и бяха посрещнати емоционално от местни студенти и граждани с аплодисменти, факли и прегръдки.
За днес са планирани масови събирания. Точно в 10:00 часа сръбско време хора ще се съберат на 16 различни места в града, откъдето ще тръгнат към ЖП гарата. Там, в 11:52 часа - точния час на трагедията преди година - ще бъде запазено 16-минутно мълчание в памет на всеки един от загиналите.
На фона на скръбта обаче се усеща и политическо напрежение. Сръбският президент Александър Вучич призова за диалог и денят да обединява, а не да разделя нацията. Протестиращите студенти обаче не са съгласни с него и исканията им са за справедливост и поемане на отговорност. Настроенията в града са напрегнати, като се очаква демонстрациите да бъдат мирни, но остава неясно дали това ще се запази през целия ден.
