Зоопаркът в Бургас посвети уикенда на тиквата, като специални порции от оранжевия плод получиха много от обитателите му. В неделния ден фокусът на атракцията бяха капибарите - най-големите гризачи в света, които обожават вкуса на тиквата, но и се възползват от нейните витамини.

"Решихме да направим тридневно такова парти тиквено, в което нашите любимци да консумират тиква, да имаме посетители, които да ги хранят и да стане нещо интересно", обясни Кръстьо Дъбов от зоопарка. Най-големи почитатели на тиквата са женските Марта и Косара, които "полудяват" при вида ѝ. Мъжките в групата се казват Адонис и Ники. Освен тиква, менюто на капибарите е изключително здравословно - то включва специална гранулирана храна, много плодове като ябълки и грозде, както и зеленчуци като моркови и зеле, които им помагат да си заточват зъбите.

Екзотика в зоопарка: Семейство двугърби камили радват жители и гости на Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Капибарите са изключително спокойни и социални животни, които обожават компанията на деца и позволяват да бъдат галени. Когато се чувстват щастливи и спокойни, козината им настръхва, а при топло и слънчево време дори лягат по гръб, за да ги галят по коремчетата. От зоопарка споделиха и щастливата новина, че са почти сигурни, че женските са бременни и скоро очакват поколение.

Празникът с тикви в зоопарка продължава, като по-късно през деня лакомство в тиква ще получи и пантерата Багира.