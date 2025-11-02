Девет души са с животозастрашаващи прободни рани след масовото кръвопролитие във влак във Великобритания снощи, съобщи полицията, цитирана от „Пи Ей Мидия“ и ДПА. Отделът за борба с тероризма започна разследване. Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие.

По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок, докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.

Кървавата атака в Манчестър – Великобритания отново в сянката на терора

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак, посочва „Ройтерс“.

„Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница“, гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява „Пи Ей Мидия“.

В болница са били настанени 10 души, като при един от тях няма опасност за живота.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа „Екс“, че „ужасяващият инцидент“ буди силно безпокойство.

„Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията“, заяви премиерът.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Според британския в. „Таймс“ хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало „кръв навсякъде“ и че в блъсканицата хора са били „стъпквани“ от други.

В. „Сън“ цитира друг очевидец, според когото всичко „е било като на филм“. „Беше ужасна гледка“, казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбъро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е „дълбоко натъжена“ да чуе за подобно кръвопролитие. „Призовавам хората на този ранен етап да избягват коментари и прибързани заключения“, заяви тя.

Редактор: Мария Барабашка