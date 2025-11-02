Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Светлозар Патарински е починал внезапно. Тъжната вест съобщиха от Министерството на земеделието и храните в неделя.

"С тъга и дълбоко прискърбие Министерството на земеделието и храните съобщава, че внезапно ни напусна д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България", пишат на сайта на ведомството .

И допълват: "Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше. Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават. Ръководството и екипът на Министерството на земеделието и храните изразяват искрени съболезнования към неговото семейство, близки и колеги".

Редактор: Станимира Шикова