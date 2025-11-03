Снимка: iStock
-
Д-р Красен Иванов - за предизвикателствата да си лекар в България (ВИДЕО)
-
Иновации в полза на пациента: От диагнозата до лечението на гинекологичните заболявания
-
Регулации в естетичната дерматология: Как ще бъде гарантирана безопасността на пациента
-
Ендометриоза: Какво представлява и как се диагностицира
-
Твоите здравни права: На какви безплатни профилактични прегледи и изследвания имаме право
-
Експерти: Бюджетът на НЗОК през 2026 г. не съдържа никакви реформи
Това ще е първият бюджет в евро
След промените в последния момент на някои параметри от бюдета за догодина Надзорният съвет на НОИ трябва да разгледа повторно преизчисленията, направени от партиите в управлението.
Първият бюджет на България в евро вече е разписан (ОБЗОР)
След последните сметки на властта минималната работна заплата търпи промени и от 605 се вдига на 620 евро. Реформи се предвиждат и в парите за майчинство през втората година. Управляващите предлагат майките, които решат да останат вкъщи и през втората година да получават 460 евро.
В неделя партиите в управлението обявиха, че ще плащаме по-високи осигуровки за пенсии, но няма да има увеличение на други данъци, както и на вноските за здравно осигуряване.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни