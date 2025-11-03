Войната в Украйна ще се проточи още дълго време. Това мнение изрази журналистът от „Дневник” Петър Карабоев.

В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS той коментира Китай и сигналите, които дава по отношение на войната в Украйна.

„За тях е добре, че Западът, и в частност Америка, доскоро беше силно ангажиран в Европа с войната в Украйна и спирането на руската агресия, за да няма капацитет, време, пари и планове да действа в непосредственото съседство на Китай, където има огромни икономически интереси – не само Тайван, но и свободата на корабоплаването и т.н.”, заяви Карабоев.

„Колкото по-дълго продължава това, толкова по-добре за Китай. Те имат време да си оправят армията, да я модернизират, да увеличат ядрения арсенал, за което говори и Доналд Тръмп.

Така че в този смисъл китайците нямат особена мотивация да направят нещо за спирането на войната в Украйна”, коментира журналистът.

Той подчерта, че няма доказателства Китай да изпраща смъртоносни оръжия на Русия. От друга страна припомни, че украинските дронове летят с китайски чипове.

„Китай играе и от двете страни на тази война, но подкрепя повече целите на руската държава. Интересът на Китай не е да има слаба Русия, не е и да има победена Русия в тази война. Затова казвам, че войната в Украйна ще се проточи още дълго време”, заяви Петър Карабоев.

Относно ракетите „Томахоук”, Карабоев обясни, че за да имат ефект, трябва първо да се пригодят и да има обучени хора, които да работят с тях.

„Иначе трябва да има американски оператори, които да ги изстрелват на терен – а това е проблем, защото могат да бъдат атакувани от руски ракети и убити. Мястото на изстрелване също е много важно – колкото по-близо сте до фронта, толкова по-голяма дълбочина на поразяване имате. Военните специалисти казват, че за да има ефект от това оръжие, трябват десетки ракети. Така правят американците – и в Ирак, и в Сирия, и къде ли не. Трябва залп от 40–60 ракети. Тоест, ако трябва да помогнете на Украйна с това оръжие, трябва да изпратите 200–500. Това е дълъг, сложен процес, изисква време, докато стане оперативен. Така че това за мен е по-скоро разговор за психологически натиск върху руснаците”, коментира журналистът.