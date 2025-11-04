Почина Дик Чейни - най-влиятелният съвременен вицепрезидент на САЩ и главен архитект на „войната срещу терора“. Новината съобщи неговото семейство. Чейни беше на 84 години и беше 46-ият вицепрезидент, който служи заедно с републиканския президент Джордж У. Буш в продължение на два мандата между 2001 и 2009 г.

В продължение на десетилетия беше влиятелна и поляризираща фигура във Вашингтон.

В последните си години Чейни, оставайки твърд консерватор, беше до голяма степен отхвърлен от собствената си партия заради острата си критика към президента Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец“ и най-голямата заплаха за републиката в историята.

В края на политическа си кариера той подаде последния си вот на президентски избори през 2024 г. за либералната демократка и своя колежка от „клуба на вицепрезидентите“ Камала Харис.

Чейни страдаше от сърдечно-съдови заболявания, преживя серия инфаркти, но въпреки това водеше пълноценен, активен живот и живя още дълги години в пенсия след сърдечната трансплантация през 2012 г., която определи в интервю през 2014 г. като „самия дар на живота“.

Дик Чейни се радва на доходоносна кариера в корпоративния свят, когато Джордж У. Буш му възлага задачата да провери потенциалните кандидати за вицепрезидент. Търсенето завършва с това, че самият Чейни полага клетва като опитен втори човек до неопитен нов президент, който влиза в Овалния кабинет след оспорвани избори.

Въпреки че рисунките, представящи Чейни като истинския президент, не отразяват точно вътрешната динамика в обкръжението на Буш, той изпитваше удоволствие от огромното влияние, което упражняваше зад кулисите, пише CNN.

За терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Чейни казва, че те са оставили у него непреодолимото чувство за отговорност, че трябва да гарантира подобно нападение никога повече да не се повтаря. Представите обаче, че той е единствената движеща сила зад войната срещу тероризма и американските авантюри в Ирак и Афганистан, са подвеждащи, пише още изданието.

Съвременни и исторически сведения за администрацията показват, че Буш сам се определя като "Решаващия" („The Decider“).

Редактор: Цветина Петрова