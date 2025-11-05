Вярвам, че България е готова за еврозоната. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка от 2019 до 2023 г.

“Конференцията на световните финансови лидери в София е част от комуникационната стратегия на правителството за популяризиране на еврото. От началото на процеса по влизане в еврозоната, остават броени седмици до формалното влизане от 1 януари 2026 година”, каза Павлова.

По думите ѝ да влезем в ядрото на Европа, в центъра на вземането на решения в еврозоната, е стратегически избор за България. “А не да стоим в чакалнята и да чакаме някой друг да взема решенията вместо нас - без да имаме право на участие и мнение. Това е много важен стратегически момент, освен техническото му измерение, което също отнема и изисква подготовка”.

“Посланията, които чухме вчера от нашите високи гости президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, голям привърженик на присъединяването към еврозоната на България, бяха много ясни. България е готова, еврото е възможност, еврото е инструмент, но от нас зависи да се възползваме от всички възможности, които този инструмент, този механизъм, тази защита ни дава”, коментира Павлова.

Според нея задължително трябва да продължим реформите, да си пазим фиска, да имаме фискална дисциплина, политика и инвестиции, които създават производителност и предпоставки за икономически растеж. “Защото крайната цел е да повишим жизнения стандарт на българите, да повишим доходите, но те да бъдат базирани на реални политики и действия. И това бяха посланията и на госпожа Георгиева и на госпожа Лагард”.

“Бюджет 2026 е бюджет на компромиси. Определено виждаме, че не е реформаторски и той не съдържа всички елементи на дефиницията за строга фискална дисциплина. Но това е единственият възможен бюджет в тази сложна политическа среда, в която живеем”, обясни тя.

Павлова коментира, че коалиционното управление беше създадено трудно. “То е създадено от политически партии и формации, които сами по себе си имат различни политики и принципи, които отстояват. И въпреки всичко с много усилия беше създадено правителство, което да е редовно и стабилно. Но сега цената се плаща през този бюджет, който, за да се отговори на очакванията и разбиранията на тази сложна коалиция, очевидно трябва да е компромис”.

Редактор: Ивайла Митева