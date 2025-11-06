Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че още днес ще разговаря с представителите на работодателите във връзка с проектобюджета на държавата за 2026 година и бойкота в НСТС от страна на бизнеса в сряда.

„Струва ми се нечестно, ако държавата е дотирала с 1,1 млрд. от юни досега, включително 200 млн. лева от вчера, бизнеса за евтин ток. Работодателите ще имат един приятен, но тежък разговор с мен. Ще им напомня за тези 1,1 млрд. лева", заяви той.

Борисов отново повтори, че „тази година бюджетът е коалиционен”. „В този бюджет майките, лекарите, учителите и военните вземат повече. Огромни сектори вземат повече. Не еврото е причина за повишаването на цените”, заключи партийният лидер.

Бойко Борисов: Бюджет 2026 е коалиционен, а не само на ГЕРБ

Той коментира и казуса със санкционираните по закона "Магнитски" българи: „Благодаря на посланика, когото познавам лично, че всички глупости, които се говореха – те с едно писмо го решиха. За разлика от другите, аз никога не лъжа. Ако нещо не искам да кажа, просто няма да го кажа. Вчера казах, че аз лично съм разговарял за свалянето на санкциите по „Магнитски” с определени хора”. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, след като в сряда от британското посолство реагираха на изявлението му от по-рано през деня за разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън за санкциите по „Магнитски”.

„Не е толкова далеч времето, когато колегите от ПП-ДБ говореха как Делян Пеевски се е поправил, как заедно работим, не е далеч времето и когато заедно даваха пресконференции за промяна на Конституцията и на маса закони. В деловодството на парламента има десетки закони, подписани от Борисов, Петков, Христо Иванов и Пеевски”, продължи Борисов и добави: „Единствената ми претенция към Христо Иванов е, че напусна парламента, напусна и партията си и много неща, които започнахме заедно. Сега се налага аз да обяснявам”.

„Няма да им напомням срещите", добави още Борисов, коментирайки как е била „разделяна масата“ от Христо Иванов, Кирил Петков, Атанас Атанасов, визирайки съдебната система. Борисов не пожела да повтори твърденията си след уточняващи въпроси на медии. „Мария Габриел беше също и такива очи ококори, че не знаеше къде е попаднала", посочи Борисов.

„И сега понеже всячески искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от цялото си минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство чрез него и правителството, и държавата – аз ще го правя”, заяви Борисов.

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Лидерът на ГЕРБ изрази съжаление, че в сряда беше създадена временна комисия в парламента, която да дейността на Сорос в България. „Аз се познавам лично със Сорос, срещал съм се с него и ще продължа да го подкрепям, защото много неща в демокрацията, които прави, аз ги одобрявам и харесвам. В комисията той ще има моята подкрепа”, декларира Борисов.

По думите на лидера на ГЕРБ Антон Славчев не е номиниран за заместник-председател на ДАНС.

Редактор: Калина Петкова