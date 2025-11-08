Победителят на изборите в Нидерландия - Роб Йетен, започна преговори за правителствена коалиция. 38-годишният центрист спечели изненадващо на изборите миналата седмица, изпреварвайки с малко под 30 хиляди гласа крайната десница на Герт Вилдерс.

Изгряваща звезда в холандската политика, проевропейският центрист Роб Йетен спечели избирателите с подчертано оптимистични послания на парламентарните избори в края на октомври. В оспорвана борба с крайната десница, той се намира в най-добра позиция да стане най-младият министър-председател в историята на страната си и първият, който открито признава, че е хомосексуален.

Роб Йетен е мечтаел за кариера на професионален спортист, но в крайна сметка е на път да спечели най-големия си медал не в спорта, а в политиката. Благодарение на невероятния финален спринт в предизборната кампания, неговата проевропейска партия D66 изненада всички и получи най-много гласове. Анализът е на предаването "Офанзива с Любо Огнянов".

Като по-млад, Роб Йетен има голяма заслуга за успеха на олимпийската шампионка по лека атлетика Сифан Хасан, като е участвал в тренировките й като т.нар. „заек”, който задава темпото при бягането на дълги разстояния.



Роб Йетен проведе ефективна кампания с положителни послания, в противовес на често възприеманата от традиционните партии стратегия. Вместо да присвоява идеите на крайната десница, той прокара свой собствен път, като отправи решително оптимистично послание: "Възможно е!"

Окончателно: Центристката партия D66 спечели изборите в Нидерландия​



"Моето послание към всички е, че ако се състезавем с позитивни платформи и позитивни кампании, е възможно да победим популистите и да работим заедно с широките центристки партии, за да покажем на хората, че можем да постигнем реални резултати", убеден е Йетен.



Пристъпил прага на парламента на 30-годишна възраст, назначен за лидер на партията D66 година по-късно – като така става най-младият човек, заемал тази длъжност – Роб Йетен често е считан за политическо чудо. Той става министър на енергетиката и климата през 2022г., въпреки младата си възраст и липсата на опит.



"Е, мисля, че сега показахме и на останалата част от Европа и света, че е възможно да се победят популистките движения, ако водиш кампания с положително послание за страната си. И съм много горд от този исторически резултат за D66", казва той.



Наричан „Роботът Йетен“ заради строгия си вид и клишираните изрази, той успява да се отърве от имиджа си на интелектуалец, като си изработва по-непринуден и усмихнат стил. Самият той признава, че още на 12-годишна възраст е бил интелектуалец. И едва ли има нещо изненадващо в това за едно дете като него, което чете по два вестника на ден, а преди да отиде на училище, не пропуска да изгледа сутрешните новини по телевизията. Изненадващото постижение на Роб Йетен зарадва мнозинството от правителства в Европа на фона на вълната от популисти.



"Видяхме две години на негативизъм и холандско правителство, което не сътрудничеше толкова много в Европа, колкото преди, а това връща Нидерландия в сърцето на Европа и аз съм много горд от това!", заявява политикът



Роб Йетен не крие връзката си с аржентинския хокеист на трева Николас Кийнан, а двамата планират да сключат брак следващото лято в Испания.

Редактор: Емил Йорданов