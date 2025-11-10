Апелативен съд в Париж ще реши в понеделник дали френският президент Никола Саркози (2007 - 2012 г.), който излежава петгодишна присъда във връзка с аферата с Либия, може да бъде освободен от затвора, предаде ДПА.

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози бе задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва. Адвокатите на 70-годишния Саркози веднага подадоха молба за освобождаването му.

Никола Саркози влезе в затвора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Либийската афера се основава върху твърдения, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. Затова съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция нито един държавен глава не е получавал толкова тежка присъда. Саркози е категоричен, че е невинен.

Редактор: Станимира Шикова