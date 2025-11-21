То е било усетено и в Индия

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в Бангладеш, предаде "Ройтерс", като се позова на информация на Европейско-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът. Земетресението е настъпило в 10:38 ч. местно време близо до град Нарсингди, на около 30 км североизточно от столицата на страната Дака.

Според Германския изследователски център по геонауки (GFZ) магнитудът е 5,7 по Рихтер.

СнимкаАмериканският институт за геологически изследвания предполага, че е възможно да има значителен брой жертви. Трусът е усетен и в Индия, където жители споделят, че се е усетило люлеене. Десетки са излезли в паника от домовете си, уплашени от възможни срутвания.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking