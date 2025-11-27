Снимка: iStock
-
Прогноза за времето (26.11.2025 - обедна)
-
Обилни валежи и риск от наводнения в Югозападна България в четвъртък
-
Прогноза за времето (26.11.2025 - сутрешна)
-
Жълт код за силен вятър в голяма част от страната
-
Прогноза за времето (25.11.2025 - обедна)
-
Циклон носи няколко дни дъжд: Има риск от преливане на реки, наводнения и свлачища
-
Прогноза за времето (25.11.2025 - сутрешна)
Риск от наводнения и свлачища
Над страната преминава средиземноморски циклон. В четвъртък ще има проливни дъждове в Южна и Югозападна България. Очакват се около и над 60 литра на кв. м за денонощие в най-южните райони.
Има риск от наводнения, разливи по реките и активиране на свлачища.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни