Риск от наводнения и свлачища

Над страната преминава средиземноморски циклон. В четвъртък ще има проливни дъждове в Южна и Югозападна България. Очакват се около и над 60 литра на кв. м за денонощие в най-южните райони. 

времето

Има риск от наводнения, разливи по реките и активиране на свлачища.

Редактор: Цветина Петрова

