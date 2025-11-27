Над страната преминава средиземноморски циклон. В четвъртък ще има проливни дъждове в Южна и Югозападна България. Очакват се около и над 60 литра на кв. м за денонощие в най-южните райони.

Има риск от наводнения, разливи по реките и активиране на свлачища.

Редактор: Цветина Петрова