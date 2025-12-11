Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане нова наредба, която актуализира здравните изисквания за бръснарски, фризорски и козметични салони, както и за студия за татуировки и поставяне на обеци. Браншът предупреждава, че строгите правила могат да доведат до затваряне на много обекти, особено на по-малките квартални салони.

Нели Георгиева, основателка на Facebook групата „(Без)опасна красота“, подкрепи част от мерките: „От страната на потребителя смятам, че има нужда от повече регулация, защото някои от процедурите, които се предлагат, дори не са разрешени – инжекционни процедури, които нарушават бариерата на кожата и създават предпоставки за сериозни здравословни проблеми.“ Тя уточни, че въпреки риска за затваряне на малки обекти, „когато на карта е заложено човешкото здраве, смятам, че няма такова нещо като прекалено строга нормативна рамка. Бизнесът винаги трябва да е на второ място.“

Георгиева акцентира и върху необходимостта от тестове за алергии преди всяка инжекционна процедура: „Абсолютно е възможно човек да прояви алергична реакция дори към безопасни вещества. Това е лична отговорност, но пациентът трябва да е информиран и да предприема такива тестове.“ Тя припомни и случаи на нередовни практики, при които хора без медицинско образование извършват инжекционни процедури в салони и апартаменти, създавайки сериозен риск за здравето на клиентите.

По думите ѝ във Фацебоок групата постоянно се публикуват сигнали за подобни случаи, като тя отбеляза, че „от тези, които се оплакват, са близо 60 човека, а проблемът продължава, защото хората не се информират достатъчно“. Георгиева съветва внимателно да се проверяват снимки и представяне на медици в социалните мрежи, тъй като често преди/след снимките са обработени и информацията за образованието на специалистите е недостоверна.

„С новите правила професионалистите ще бъдат защитени, когато работят по регламент, а клиентите ще могат да се възползват от безопасни процедури“, заключи Георгиева, призовавайки за повишено внимание и информираност сред потребителите на салонни услуги.

