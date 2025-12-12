Днес ще бъде избран новият съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му. На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор, е поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.

Редактор: Ивайла Митева