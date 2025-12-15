Започна операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище. В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви. Дотук се стигна, след като плавателният съд престоя 10 дни преди да получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва.

Тази сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които започнаха тегленото на 276-метровия кораб в 9:45 ч. Той плава под гамбийски флаг, сочен е за част от сенчестия флот на Русия и е един от двата плавателни съда, ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

Операцията на “Морска администрация” върви по план, професионална изпълнявана от ангажираните екипи от пристанищата на Варна и Бургас. Очаква се в открито море заради сигурността на провлачването на кораба да бъде разкачен кабела от катера с генератор, който към този момент е плътни до танкера.

“Кайрос” ще пристигне на предварително избраната точка край бургаския залив късно тази вечер. Той ще бъде закотвен на по-малко ветровито място.

Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол: Успешно подадоха захранване към хидравличната система

Днес влекачите бяха позиционирани до “Кайрос”, като при първата светлина беше опънат 120-метровият кабел. Котвата беше вдясно на борда, а след изтеглянето ѝ влекачите стартираха провлачването до точката в Бургас. Тя не е в самото пристанище, защото корабът е твърде голям.

Операцията ще продължи цял ден, защото процедурата е бавна. От “Морска администрация” заявиха, че това е рутинна морска операция, извършвана многократно, но не и на този кораб.

Припомняме, че южната ни съседка изтегли машината в наши териториални води и я остави край бреговете на Ахтопол.

За жителите на Ахтопол и съседните крайморски селища операцията бе истинско удоволетворение. Митко Киров сподели, че от Черно море зависи поминъка на хората - туризъм и риболов, а корабът може да нанесе щети. А Красимир Сотиров каза, че се страхуват от екологична катастрофа.

Междувременно от „Морска администрация“ определят разумен срок към компанията корабособственик за погасяване на финансовите задължения. След това страната може да предяви и съдебни искове. Надеждите на „Морска администрация“ към този час са времето да бъде благоприятно за успешен финал на операцията.

