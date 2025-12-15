Евродепутат от групата на либералите и АПС на Ахмед Доган - Илхан Кючюк, съобщи в понеделник, че е предупреден, че се иска свалянето на депутатския му имунитет, без да дава подробности.

„Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет. Повод за това е подаден сигнал, който по мое убеждение цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което съм получил както от гражданите, така и от институциите", пише Кючюк във Facebook.

Той уверява, че ще окаже съдействие на властите за проверка на сигнала. Кючюк е председател на правната комисията на Европарламента, която се занимава с исканията на сваляне на имунитети.

Тази седмица ЕП ще решава и за свалянето на имунитет на Никола Мирчев по искане на белгийските власти, които разследват китайската компания Huawei за търговия с влияние и лобизъм в ЕП.

Информация: Антоанета Николова

Редактор: Ина Григорова