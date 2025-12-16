Мащабни протести срещу корупцията и политическия натиск над правосъдната система заляха Румъния, след като разследващата платформа „Рекордер” публикува двучасовия документален филм „Правосъдие в плен”. В него високопоставени съдии и прокурори разкриват как румънската съдебна система е поставена под политически контрол, а ключови дела за корупция умишлено се бавят или изчезват. Филмът събра милиони гледания в интернет само за дни и се превърна в повод хиляди румънци да излязат по улиците на Букурещ и други градове с искания за оставки, прозрачност и реална независимост на правосъдието.

В ефира на „Здравей, България” румънският журналист и блогър Юлия Баховски обясни, че „Рекордер” не за първи път публикува разследвания, които разтърсват обществото, но този филм има особено силен ефект заради свидетелствата „отвътре”.

„Прокурори и съдии разказват, някои анонимно, други с лицата и имената си, как функционира системата. Показва се една пирамида на контрол, в която политическата власт оказва натиск върху съдебната. Делата срещу политици, високопоставени чиновници и бизнесмени често се ползват с преференциален режим”, заяви Баховски.

По думите ѝ честа практика е делата да се проточват с години, докато изтече давността. „Едно дело може да се разглежда 10 – 15 години. Съдията постоянно се сменя, за да започва процесът отначало. А магистратите, които си вършат работата, често биват отстранявани, докато тези, които работят в синхрон с политическата власт, не търпят санкции”, допълни тя.

Според журналиста разликата между Румъния и България е, че северната ни съседка вече е имала период на реални успехи в борбата с корупцията, особено по времето на активната работа на антикорупционната прокуратура и преди отстраняването на Лаура Кьовеши. „Политиката трябва да гарантира независимост на правосъдието, а не да го контролира. След отстраняването на Кьовеши системата постепенно попада под натиск. Ценността на този филм е, че обяснява всичко на разбираем, човешки език и дава надежда, че не всички съдии и прокурори са част от този модел”, подчерта Баховски.

Петият вот на недоверие срещу румънското правителство беше неуспешен

По думите ѝ в момента текат нови разследвания, а все повече магистрати започват открито да говорят, вдъхновени от смелостта на колегите си, участвали във филма.

Редактор: Ивайла Маринова