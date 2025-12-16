Сградата на летището в Сараево, Босна и Херцеговина, е блокирана заради сигнал за бомба, предполагаемо поставена там, съобщи регионалният портал Ен1.

По информация на медията към момента влизането в сградата на летището е забранено, а пътниците и персоналът биват евакуирани, пише БТА.

Също така информация за пристигащите и заминаващите полети не е налична на официалния сайт на летището, информира още порталът.

