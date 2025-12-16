Снимка: iStock, архив
Информация за пристигащите и заминаващите полети не е налична на официалния сайт на летището
Сградата на летището в Сараево, Босна и Херцеговина, е блокирана заради сигнал за бомба, предполагаемо поставена там, съобщи регионалният портал Ен1.
По информация на медията към момента влизането в сградата на летището е забранено, а пътниците и персоналът биват евакуирани, пише БТА.
Също така информация за пристигащите и заминаващите полети не е налична на официалния сайт на летището, информира още порталът.
Редактор: Ина Григорова
Източник: Магдалена Димитрова, БТА
Последвайте ни