Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен. Сигнал е подаден във вторник в 16:40 часа.

Установено е, че при сбиване в частен дом 54-годишен мъж намушкал с нож 37-годишния си познат.

Иззет е метален нож и други веществени доказателства. Пострадалият е откаран в болница в Плевен с прободни рани и с опасност за живота. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Освен него е арестуван и друг мъж, участвал в инцидента – 27-годишен. По случая е сезирана Окръжната прокуратура в Плевен.

