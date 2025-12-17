Венецуела обяви, че държавната петролна компания е подновила износа си и търгува нормално. Това стана часове след като Доналд Тръмп обяви „пълна блокада на санкционирания венецуелски петрол”. Президентът на Съединените щати не даде подробности какво има предвид.

Експерти казват, че около 30 от 80-те кораба във венецуелски води в момента са в санкционния списък на Вашингтон. Не е ясно дали това означава, че могат да последват съдбата на пълния с петрол танкер, който американците конфискуваха преди седмица. Това е поредния опит за натиск на американците над президента Николас Мадуро.

Тръмп нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела

„Казваме на народа на Съединените щати нашата истина и тя е много ясна: Империализмът и нацистко-фашистката десница искат да колонизират Венецуела, за да отнемат нашето богатство – петрол, газ, злато, желязо, алуминий и други минерали. Ние сме се заклели да защитаваме родината си и във Венецуела мирът винаги ще надделява, заедно със стабилността и общото щастие на нашия народ. На народа на Съединените щати повтаряме отново и отново, хиляда пъти: Не кръв за петрол, не водете война за петрол. Твърденията за трафик на наркотици са фалшиви новини, лъжа, извинение”, заяви Мадуро.

