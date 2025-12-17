По-рано тази седмица беше открит първият щанд за хората от поредицата „Магазини за хората” в село Куклен. Той цели стабилизиране на цените и подкрепа на българските производители. Проектът се базира на принципа, че държавата действа като посредник между производител и търговец в рамките на 10% от крайната цена, без да се предоставя държавна помощ. „Това е една антиинфлационна котва, под една или друга форма има такива навсякъде в Европа“, обясни доц. Буюклиев в предаването „Денят на живо”, подчертавайки, че министерството е отговорно за цялата процедура, включително регистрацията на дружеството и назначаването на управленския състав, с цел гарантиране, че средствата ще достигнат до българския производител.

Щандовете не са промоции в класическия смисъл на думата, а реална търговия с български продукти – хляб, млечни изделия и месни продукти – където производителят получава веднага плащане. „Хората често бъркат с промоция. Промоцията е намаление за сметка на производителя в чужда търговска верига. Тук става дума за реална търговия с български продукти, с гарантирано качество“, уточни икономистът.

„Държавата веднага плаща на производителя, няма да чака дълго като при търговските вериги“, обясни Буюклиев, подчертавайки, че това гарантира качествен продукт и стабилни цени за потребителите.

Пилотният проект стартира в Пловдив, където областният кооперативен съюз има най-сериозен потенциал, но се очаква той да се разшири и в други по-големи градове и кооперации. Според доц. Буюклиев до следващата година се планира около 500 щанда, като проектът може да включи и търговски вериги при същите условия.

По отношение на консумацията за празниците сред най-важните теми е дали ще се потребява повече българско или вносно месо. „Прясното свинско месо задоволява около 50-60% от пазара, а колбасите – до 80%. Законовите пропуски позволяват производството на ‘българска’ луканка от вносно месо, което не е български продукт“, посочи експертът.

Редактор: Ралица Атанасова