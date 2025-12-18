Необвързаните винаги са били част от обществото, но рядко са измервани като отделна група. Едва през последните 15 години светът започна да прави мащабни изследвания, които показват как се променят срещите, очакванията и моделите на партньорство. Това става ясно от проучване на български сайт за запознанства.

У нас темата досега оставаше извън систематичното обществено внимание и такава цялостна картина досега липсваше, коментират от ClubR. Te стартират първото национално проучване на нагласите на необвързаните у нас, което ще събере данни за начина на запознаване, опита с приложения, предпочитаните формати за реални срещи и нагласите към партньорството.

Глобални проучвания като Singles in America на Match.com, изследванията на Pew Research Center, както и международните панели на Ipsos и YouGov показват ясно, че необвързаните не са преходен етап, а устойчива и разнообразна социална група със собствени нагласи, предизвикателства и модели на поведение.

"Глобалните изследвания очертават няколко ясни тенденции. Онлайн запознанствата вече са масова практика, но носят смесени емоции – повече възможности, повече умора и разочарования, както и усещане, че „е станало по-трудно“ да намериш подходящ партньор", според платформата.

Данните сочат ръст на хората, които живеят сами, отлагат дългосрочни връзки и търсят нови формати за запознанства, както и усещане, че срещите и партньорствата стават все по-трудни в дигиталната ера.

Паралелно се виждат силни културни различия и промяна в нормите – от това кои качества са най-важни в партньора, до очакванията за роли и плащане на среща. В България обаче липсва надеждна, национална картина, която да покаже къде стоим спрямо тези процеси и как реално изглеждат нагласите и поведението на необвърза-ните у нас.

Тази празнина е в основата на новото национално проучване. Платформата работи с необвързани в реална среда от 2010 г. насам. За 14 години през събитията ѝ са преминали над 27 000 участници, а повече от 18 000 души са попълнили теста за съвпадения. Натрупаният практически опит показва тенденции, но досега липсваше целенасочено, национално изследване, което да излезе извън рамките на конкретна общност.

„През годините виждаме как нагласите се променят – от очакванията към парт-ньор, до умората от приложения и нуждата от по-смислени формати за срещи. Вече имаме нужда от реална, представителна картина, а не от догадки“, коментира Радослава Карамихалева, съосновател на ClubR.

