Потоци от богата на желязо почва оцветиха брега и водите на Персийския залив в наситено червено

Тази седмица дъждове на иранския остров Ормуз в Иран превърнаха брега на Червен плаж във впечатляваща природна гледка.

Този природен феномен се дължи на стичащите се по брега води, оцветени в наситено червени нюанси. Те усилват наситеността на богатата на желязо почва на острова и я отмиват в морето.

Плажът е известен с яркочервения си пясък и скали, които се формират от високите концентрации на железен оксид. Когато завали дъжд, потоци червена почва се стичат към брега и оцветяват както плажа, така и водата наоколо. Така се създава рязък контраст със сините води на Персийския залив.

Зрелището често привлича туристи, фотографи и вниманието на социалните медии. Освен визуалната си привлекателност, червената почва се изнася в ограничени количества и се използва в производството на козметика, пигменти и някои традиционни продукти.

Природен феномен: Редки палми в Рио разцъфнаха за пръв и последeн път в живота си (ВИДЕО)

Ормуз се намира в едноименния проток, където Персийският залив се среща с Оманския залив, на около 1080 километра южно от столицата на Иран, Техеран. Валежите са сравнително редки на сухия остров и се случват главно през зимата и ранната пролет.

Редактор: Ивайла Маринова
Източник: Елена Христова, БТА

