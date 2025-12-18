Сблъсъци избухнаха между полицията и протестиращи фермери в Брюксел, предаде „Ройтерс”. Фермерите се обявиха срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур.

Сблъсъците избухнаха в близост до Европейския парламент. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и картофи по органите на реда, както и да чупят прозорци на сгради. Полицията използва палки, сълзотворен газ и водни оръдия и се опита да арестува част от протестиращите.

Властите в Брюксел съобщиха, че са разрешили протест с до 50 трактора, но до ранния следобед са пристигнали около 1 000 трактора, повечето с белгийски регистрационни номера. Те оцениха броя на протестиращите на около 7 000 души.

Лидерите на ЕС трябва да обсъдят днес дали Европейският съюз да подпише споразумението с блока на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Критиците на търговския пакт, който се договаря вече 25 години, твърдят, че евтини стоки могат да залеят пазара в ущърб на европейските производители.

Видео: Ройтерс

Редактор: Ина Григорова