Снимка: БГНЕС; Видео: Ройтерс
Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират днес в белгийската столица, сред тях има и българи
Сблъсъци избухнаха между полицията и протестиращи фермери в Брюксел, предаде „Ройтерс”. Фермерите се обявиха срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур.
Сблъсъците избухнаха в близост до Европейския парламент. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и картофи по органите на реда, както и да чупят прозорци на сгради. Полицията използва палки, сълзотворен газ и водни оръдия и се опита да арестува част от протестиращите.
Властите в Брюксел съобщиха, че са разрешили протест с до 50 трактора, но до ранния следобед са пристигнали около 1 000 трактора, повечето с белгийски регистрационни номера. Те оцениха броя на протестиращите на около 7 000 души.
Лидерите на ЕС трябва да обсъдят днес дали Европейският съюз да подпише споразумението с блока на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Критиците на търговския пакт, който се договаря вече 25 години, твърдят, че евтини стоки могат да залеят пазара в ущърб на европейските производители.
Видео: РойтерсРедактор: Ина Григорова
