Митнически служители задържаха над 82 килограма марихуана на стойност над 1,3 млн. лева при проверка в района на Дунав мост – Русе. Наркотикът е открит вчера при влизане в страната от Румъния.

Проверката е извършена на случаен принцип, след което товарният микробус е отклонен за щателен контрол в специализираните помещения на Териториална дирекция „Митница Русе“. При обстойния оглед митническите служители са установили, че наркотичното вещество е укрито в четири метални панела, част от система за климатизация и отопление.

Марихуаната с общо тегло 82,3 кг е била професионално опакована в 73 пакета и скрита в панелите с вградени медни тръби. Превозното средство е управлявано от 50-годишен българин, който е задържан на място.

Анализ: "Цунами" от наркотици залива САЩ и Европа

След анализ на събраните доказателства Окръжна прокуратура – Русе е привлякла водача като обвиняем за пренасяне през границата на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. За това престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба до 300 000 лева.

Обвиняемият е задържан за срок от 72 часа, като утре се очаква прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. По данни на разследването мъжът е криминално проявен и е осъждан 16 пъти.

Редактор: Ралица Атанасова