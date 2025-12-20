-
Пара, празник и Дядо Коледа: коледен влак на БДЖ потегли на Игнажден
Спортни новини (20.06.2025 - обедна)
Спасители отдадоха почит на жертвите на терористичния акт в Сидни
Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол
„Темата на NOVA” в аванс: „Лъжичка щастие“ – как кулинарията възражда традициите и лекува самотата
"Тук и сега": Владо Зомбори – смъртта на баща ми и раждането на дъщеря ми пренаредиха приоритетите ми в живота
Инициативата донесе усмивки и празнично настроение на децата в болничните стаи
Броени дни преди Коледа, при децата от детската онкохематология на ИСУЛ изненадващо се появиха алпинисти, облечени като приказни герои. Мисията им беше да зарадват малките пациенти с подаръци директно през прозорците на болничните стаи, внасяйки глътка радост и магична атмосфера в ежедневието им.
Мисията на алпинистите беше посрещната с широки усмивки. Те се спуснаха по стените на сградата, преобразявайки се в любими образи като Мики Маус, елфи и Дядо Коледа.
Коледа по немски: Защо в Германия празникът започва още на 24 декември
Сред участниците в благородната проява беше и Кирил, баща на Кристиян и Аделина, които също се включиха в инициативата. „Цялото семейство сме тук, за да подкрепим децата в тези тежки моменти, да ги зарадваме и да ги накараме да усетят, че не са сами“, сподели Кирил.
Малкият Кристиян, облечен като приказен герой, отправи трогателно послание към връстниците си в болницата: „Пожелавам им да вярват в себе си“. Неговата сестра Аделина допълни пожеланията, надявайки се децата „да бъдат живи, здрави и много щастливи“.
