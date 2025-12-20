Снимка: Стопкадър, NOVA
-
„Темата на NOVA”: Автори на чудеса (ВИДЕО)
-
„Последният ловец на делфини”: История за прекършените съдби по време на комунизма
-
Приказни герои на гости в ИСУЛ: Алпинисти зарадваха малките пациенти на онкохематологията
-
Пара, празник и Дядо Коледа: Коледен влак на БДЖ потегли на Игнажден
-
Спортни новини (20.06.2025 - обедна)
-
Спасители отдадоха почит на жертвите на терористичния акт в Сидни
Ситуацията предизвика и политически отзвук от "ДПС-Ново начало" и "Продължаваме промяната"
Бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов излезе от ареста. Снощи Софийският районен съд го освободи под гаранция от 5000 лева. Според магистратите няма достатъчно доказателства той да е създавал порнографски материали с деца.
Ситуацията предизвика и политически отзвук по тази тема.
От ДПС-Ново начало излезнаха с позиция.
„Заради политически чадър от ПП-ДБ, Софийският районен съд пусна на свобода директора”, твърдят от партията.
Пеевски: Политически чадър стои зад освобождаването на обвинения директор на 138-о училище
Те допълниха, че в първите работни дни на Парламента след празниците, ще внесат предложение за увеличаване на наказанията за създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.
Последва реакция от „Продължаваме Промяната”. От формацията категорично заявяват, че нямат общо със случая, а Александър Евтимов не е член на партията.
Те допълниха, че „тази атака е отчаяна предизборна кампания”.
ПП отхвърли обвиненията на Пеевски: Атаката е отчаяна предизборна кампанияРедактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни