Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерството на вътрешните работи, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.

Гръцките фермери блокираха за неопределено време движението на тирове при „Кулата“

Припомняме, че протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информират от „Гранична полиция“.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на всички гранични пунктове със Сърбия.

