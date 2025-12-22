Зоните за почасово платено паркиране няма да работят по време на предстоящите празници, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни.

Отново е в сила зелен билет за градския транспорт в София

Синята и зелената зона няма да работят от 24 декември до 28 декември включително и от 31 декември до 4 януари включително.

На 29 и 30 декември зоните за почасово платено паркиране ще работят. Забраната за стари и замърсяващи коли в нискоемисионните зони остава в сила и през празничния период.

Редактор: Габриела Павлова