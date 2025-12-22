Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест в Софийски градски съд срещу наложената мярка за неотклонение спрямо бившия директор на 138-о училище, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетните на учебното заведение.

Обвиняемият Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в столичното училище, държал камери за видеонаблюдение. Той е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Евтимов беше задържан за срок до 72 часа. Припомняме, че на 19.12.2025 г. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо уволнения директор. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Редактор: Дарина Методиева