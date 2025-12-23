Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа. За повишаване на безопасността на движението при очаквания интензивен трафик от 14 ч. до 20 ч. е ограничено движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“ - по цялата им дължина, както и в участъци по АМ „Хемус“.

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления. От Агенция "Пътна инфраструктура" отправят апел към водачите да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

Органите на реда очакват пик на трафика в рамките на днешния и утрешния ден. Заради коледните и новогодишните празнични дни още преди няколко дни от полицията обявиха, че всички районни управления ще предприемат допълнителни мерки по пътищата у нас.

Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол

Допълнителни екипи ще бъдат разположени на основни пътни артерии с очакван интензивен трафик, като униформените ще следят за спазване на реда, ще се извършват и засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества.

