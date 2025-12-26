Трима души бяха убити от взрив в джамия в населено с алауити място в сирийската провинция Хомс. Това предаде "Ройтерс", позовавайки се на местните власти.

Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.

Турция осуети планове за самоубийствени атентати в Новогодишната нощ

Представители на местната власт изложиха пред "Ройтерс" версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Редактор: Ивайла Митева