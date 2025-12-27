-
Бази и хижи в Осоговската планина останаха без ток, осигурени са им генератори
-
Студ и сняг: Каква е пътната обстановка
-
Откриват зимния сезон на „Боровец”
-
Силни ветрове в края на седмицата
-
Боровец празнува 130 години с официално откриване на зимния сезон
-
Зимна обстановка: Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната
-
Обитателите на бургаския зоопарк получават коледни подаръци
За Гърция трафикът през прехода Илинден – Ексохи е преустановен
Засилен е трафикът на граничния пункт „Капитан Андреево“ за леки коли в посока Турция. Шофьори казват, че чакат с часове, за да влязат в Турция.
Това се дължи на факта, че много българи днес са избрали да посетят Одрин, тъй като е пазарен ден. Освен това много наши сънародници са решили да посрещнат Нова година в Истанбул.
Ако пътувате за Гърция през граничния преход Илинден – Ексохи, трябва да знаете, че трафикът и в двете посоки е преустановен заради блокада на гръцки фермери.
