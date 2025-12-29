Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с предупреждение към политическите си опоненти. Във Facebook той пусна кратко видео във връзка с поклонението на Тюркян чешма в родопското село Могиляне. Жертвите на Възродителния процес бяха почетени от АПС, „ДПС-Ново начало”, като тази година се включиха и лидерите на „Продължаваме Промяната-Демократична България”.

„Искам да кажа на тези комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а нас тогава, като млади офицери, ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата - не си играйте с нещо, което не разбирате", призова Борисов.

Борисов: Пребоядисаните млади комунистчета да не си играят с нещо опасно за държавата

Последва и реакция от ПП-ДБ:

„Имам лоши новини за Борисов. Не само сме били и преди на Тюркян чешма, за първи път през 2020 година, но и ще продължаваме да бъдем. Ще продължаваме да осъждаме Възродителния процес както винаги сме го правили, защото считаме, че той не просто е бил неправилен, а и огромна грешка. Големият страх на Борисов и Пеевски е, че тези хора повече няма да бъдат част от техните мрежи от фирми и търговия гласове”, заяви Ивайло Мирчев.

Кирил Петков също коментира думите на Борисов. В своя публикация във Facebook бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната" написа: „Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!".

Кирил Петков: Бойко Борисов е бил член на комунистическата партия

„След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руски газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, „Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен „Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своя газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков.

