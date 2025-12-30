Задържаха и обвиниха мъж за убийство в ямболското село Маломир. Според разследването престъплението е извършено с особена жестокост.

Случаят е от 28 декември 2025 г. По данни на прокуратурата двамата мъже са се познавали. Първоначално са били заедно в заведение, където са консумирали алкохол. По-късно са отишли в дома на жертвата.

Разследват убийство на възрастен мъж в Севлиевско, задържаха сина му

Именно там, по все още изяснявани причини, между двамата е възникнал конфликт. Според събраните до момента доказателства обвиняемият е взел нож и е нанесъл множество удари по тялото на 72-годишния мъж.

Пострадалият е бил открит в безпомощно състояние в дома си. Той е транспортиран в болнично заведение, но въпреки усилията на лекарите е починал вследствие на получените тежки наранявания.

Очаква се Окръжната прокуратура в Ямбол да внесе в съда искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Габриела Павлова