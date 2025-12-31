Дългото чакане приключва. Stranger Things ще излъчи и последния епизод от поредицата. В същото време киноразпространението на финала включва все повече и повече локации, а официалното му заглавие е „Stranger Things: The Finale“.

Събирането на феновете, за да гледат заедно епизода, беше обявено в края на октомври с прожекции в над 350 киносалона в САЩ и Канада на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. Но начинанието се разрасна до над 500 локации, а днес общият им брой вече надхвърля 620. Тази новина разкриха самите създателите на сериала братята Дъфър в Instagram.

„Над 1,1 милиона от вас вече са се регистрирали за прожекциите на финала в навечерието на Нова година, а повече от 3500 прожекции в над 620 киносалона вече са напълно запълнени“, написа Рос Дъфър.

Как се нареждат тези 1,1 милиона спрямо други фенски събитийни прожекции? Посещаемостта на финала на Stranger Things изпреварва тази на KPop Demon Hunters два дни преди неговата кинопремиера (700 хиляди предварителни резервации), но изостава от Demon Slayer… Infinity Castle на Sony/Crunchyroll (1,7 милиона зрители).

Трябва да се отбележи, че кинопрозорецът на Stranger Things е по-кратък от всички останали – малко над едно денонощие. Той започва в 17:00 ч. тихоокеанско време на 31 декември 2025 г., по същото време, когато финалът излиза в световен мащаб в Netflix, и продължава до 1 януари 2026 г. За сравнение - KPop Demon Hunters беше двудневно събитие, а Demon Slayer беше с продължителност три дни.

Големият брой зрители в кината няма да бъде включен в гледаемостта на Stranger Things 5 в Netflix. Макар това да не е съществен фактор, тъй като се очаква сезонът да влезе в Топ 10 на най-гледаните англоезични сериали в платформата с над 100 милиона гледания през първите 90 дни.

Продължителността на финалния епизод от 2 часа и 5 минути.

Освен Мили Боби Браун, Джейми Кембъл Бауър и Ноа Шап, в „Stranger Things 5, Volume 3“ – озаглавен „ Глава осма: Правилната страна нагоре“ – участват още Уинона Райдър (Джойс Байърс), Дейвид Харбър (Джим Хопър), Фин Улфхард (Майк Уилър), Гейтън Матарацо (Дъстин Хендерсън), Кейлъб Маклафлин (Лукас Синклер), Сади Синк (Макс Мейфийлд), Наталия Дайър (Нанси Уилър), Чарли Хийтън (Джонатан Байърс) и Джо Кийри (Стив Харингтън).

Снимка: Getty Images

В допълнение, в пети сезон на „Stranger Things“ участват още Мая Хоук (Робин Бъкли), Приа Фъргюсън (Ерика Синклер), Брет Гелман (Мъри), Кара Буоно (Карън Уилър), Амибет Макналти (Вики), Нел Фишър (Холи Уилър), Джейк Конъли (Дерек Търнбоу), Алекс Бро (лейтенант Акърс) и Линда Хамилтън (д-р Кей).

Братята Дъфър загатнаха, че и те самите ще отидат в кино, за да гледат последната глава от сериала на голям екран.

„Какъв начин да затворим едно десетгодишно пътуване — заедно“, написа Рус Дъфър.