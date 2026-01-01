Таксиметровите услуги в София поскъпват с настъпването на първия ден от новата 2026 година и официалното въвеждане на еврото в България.

Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня в София ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър.

Поскъпването на таксиметровите услуги в София беше одобрено от Столичния общински съвет още през октомври. Шофьорите мотивираха скока на цените с нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка.

Максималната крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

Редактор: Калина Петкова