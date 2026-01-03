Докато България преминава към новата общоевропейска валута, екипът на NOVA провери как се адаптират хората в село Ребърково, община Мездра. Въпреки силните ветрове, които все още се усещат в района, атмосферата в селото остава спокойна, а жителите му вече правят първите си покупки в евро.

В Ребърково функционират два магазина, в които хората вече могат да пазаруват както в левове, така и в евро. Макар левът все още да е по-предпочитаната валута за ежедневни нужди, търговците са подготвени за прехода. От друга страна, вендинг автоматите за кафе и пакетирани храни в селото все още работят единствено с български левове.

Еврото през погледа на село Левка

Подготовката на пощата и местната власт

Кметът на Ребърково, Петър Петков, увери, че обстановката е нормална. Въпреки ураганния вятър, в селото няма сериозни щети, освен временни проблеми с кабелната телевизия и интернет, които вече са отстранени. По думите му, информационната кампания е достигнала до хората и 95% от тях са наясно с процеса на замяна.

Местният пощенски клон е зареден със стартови пакети от по 10 евро, като се очаква от понеделник хората да започнат активно да обменят пари и там. Пощата е оборудвана и с машини за броене на монети, за да се улесни процедурата.

Жителите на Ребърково изглеждат уверени в новата валута. Мариана, местна пенсионерка, сподели, че вече си е закупила два стартови пакета от клон на банка в Мездра. Тя познава валутата добре от пътуванията си до Италия и Белгия. „Валутата е навсякъде и трябва да можем да работим с нея. Нищо трудно и нищо страшно няма“, категорична е тя.

Подобно е мнението и на Филка, която е работила в Гърция. Тя разказа, че там преходът е преминал гладко и вярва, че и в България ще бъде така. Макар някои възрастни хора да изпитват известни затруднения с изчисленията, Филка е готова да помага на съгражданите си.

Въпреки че много хора все още смятат курса „едно към две“ за по-лесно, кметът напомни, че трябва да се спазва официалният фиксиран курс. Ребърково показва, че дори в по-малките населени места преходът към еврото се възприема като естествен процес, съчетан с добра предварителна подготовка.

Повече гледайте във видеото.