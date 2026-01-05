Изпращаме големия Димитър Пенев. Поклонението пред треньор номер едно на България за 20 век започна в 10.00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Първи с легендата се сбогуваха футболистите от отбора, който под ръководството на Пенев, завоюва бронз на Мондиала в САЩ през 1994 г. Играчите изпратиха своя наставник и приятел със сълзи и бурни аплодисменти.

Стратегът от Мировяне, както го наричаха, си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Пенев ще остане завинаги сред най-великите фигури в историята на българския футбол. Под негово ръководство звездният отбор от 1994 г. достигна до историческото четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ.

Сърцето на Пенев остава завинаги в ЦСКА. С червения екип той печели седем шампионски титли на България и пет пъти триумфира в турнира за Купата на страната.

Държавният глава Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес.

„Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол – с екипите на „Локомотив“ (София) и ЦСКА е многократен шампион и носител на Купата на България, а с успехите му като треньор са свързани едни от най-престижните класирания на страната ни на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол“, припомня президентът.

„В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“, посочва още държавният глава. Напълно заслужено остава и признанието, което той получава през 1996 г. за треньор номер 1 на България за ХХ век, припомня още Румен Радев.

„С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това“, отбелязва още държавният глава.

Бившият легендарен вратар, част от тима на България, класирал се на четвърто място на Световното първенство през 1994 г., Пламен Николов, отбеляза, че Пенев е бил човек, голям футболист и треньор, който знаел как да подходи към всеки един играч.

„Много от футболистите бяха звезди, личности, характери, а той умееше да обедини отбора и знаеше кога да бъде строг, кога да натисне педала и кога да прояви компромис. Когато повишаваше тон във съблекалнята, той веднага разреждаше напрежението с шега или закачка. Имаше невероятния нюх за това в кой момент кой играч къде да бъде на терена. Малко хора имат смелостта да признаят грешките си и Пенев беше един от тях. България загуби най-великия си треньор по футбол“, заяви Николов.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отдаде почит на своя треньор и приятел Димитър Пенев. „Усмивката му никога няма да угасне, защото такъв беше той – винаги усмихнат, винаги загрижен за нас“, сподели Стоичков. Той подчерта ролята на Пенев като наставник и човек: „Беше приятел на всекиго, помагаше на всекиго. Можеш да си спомняш за него само с най-хубавото. Аз поне съм видял най-хубавото от него като треньор, като баща, като приятел“.

Стоичков припомни и големите успехи на Пенев като селекционер: „Ще остане в историята с това, че изведе отбора до четвърто място на Световното първенство. Създаде много футболисти и показа какво е да се трудиш и да играеш всеки ден за победа“.

Стоичков акцентира и върху качествата на Пенев като учител и вдъхновение за поколения футболисти и треньори: „Той показваше пътя на много млади треньори и футболисти, какво е да бъдеш трудолюбив, добросърдечен и съпричастен. Преживяваше мача, може би, преди да се е играл, усещаше какво ще стане и знаеше как да постигне най-доброто за отбора“. Според Камата Пенев остава пример за отдаденост и човещина: „Той беше последният, който си тръгваше от съблекалнята, винаги помагаше и даваше най-доброто от себе си. Благодаря му за всичко, което направи за нас и за българския футбол“.

Йордан Лечков призова в тъжния момент на раздяла с Димитър Пенев да се говори с усмивка, такава, каквато легендарният треньор е носел през целия си живот. „В такъв момент искам да е малко по-весело, защото той беше весел човек. Само с добри спомени съм останал от него“, каза Лечков и подчерта, че Пенев е бил преди всичко „изключително добър човек“. Според него прякорът и начинът, по който всички са се обръщали към него, са говорели за човечността и близостта, която е създавал с хората около себе си.

В професионален план Лечков определи Димитър Пенев като човек, дал „изключително много“ на българския футбол и най-вече на националния отбор. „Той изведе много хора на световните и европейските терени и успя да обедини трудни характери в името на едни резултати, с които България се гордее и днес“, отбеляза той. Лечков изрази съболезнования към близките на Пенев и призова семейството и футболната общност да го помнят с „хубавото и доброто“, което е оставил след себе си, както като треньор, така и като човек.

И Димитър Бербатов беше сред уважилите поклонението пред тленните останки на големия Димитър Пенев.

Треньор номер 1 на 20-и век си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

"Разбира се, ние с Марто и момчетата си спомняхме за него, докато идвахме насам. Позитивните неща, шансът, който ни даде да стартират нашите кариери. Поклон, съболезнования на близките му. Тъжен ден, сърцата на всички ни плачат", започна Бербатов и допълни: "Не мисля, че е имало човек, който да каже нещо лошо за Старшията. Той беше обединител. Суетата му беше чужда. Беше баща на всички млади момчета. Втори баща за всички нас".

"В света, в който в момента живеем, всички сме подвластни на суетата, докато при него това липсваше. Въпреки успехите, които постигна, той беше нашият баща. Това беше неговият урок – трябва да се отнасяме добре с всички. Въпреки че днес е тъжен ден, дори и днес да се усмихваме. Дори и да не си говорихме, бяхме заедно. Всички вървим в тази посока, важно е как живеем живота и да покажем необходимото уважение", завърши Димитър Бербатов.

Бившият национал Мартин Петров също повече великия Димитър Пенев в последния му път.

"Спомените са доста. Това, че ми даде път, от него тръгна всичко в моята кариера. Българският спорт и свят загуби един добър човек. Винаги усмихнат, винаги добронамерен. Не знам дали беше мразен от някого. Да го запомним с добро. Той е велик", започна бившият футболист на ЦСКА.

"Земен човек, здраво стъпил на земята, въпреки постигнатите успехи. Той си беше Старшията. Каквито и думи да изречем, си е малко. Трябва винаги да се сещаме за хората, докато са живи", каза още Мартин и допълни: "Аз съм с две ръце "за" стадионът да е кръстен на него. Да, това е съвсем нормално решение".

"Загубихме един уникален човек, един много харизматичен човек, който е най-успешният треньор в България", сподели легедната на Левски Божидар Искренов, който присъства на поклонението пред Димитър Пенев на Националния стадион "Васил Левски".

"Добър човек и много добър футболист, естествено. Но, винаги, за всичкото време, когато сме били заедно, никога не чух лоша дума за някои от моите колеги или по принцип. Винаги беше усмихнат и добродушен. Тъжен ден за България и за спорта", каза още Гибона.

Добър човек и стратег, описан в книга

Легендата на българския футбол Димитър Пенев остава в историята не само с великите си спортни постижения, но и с човечността, мъдростта и неподправения си характер. Това сподели в ефира на NOVA NEWS спортният журналист Иво Тонков – съавтор на биографичната книга „Стратегът“, посветена на живота и кариерата на Пената.

По думите на Тонков Димитър Пенев трудно може да бъде описан с една дума, но е „извор на мъдрост“ и човек, който винаги е бил „много над нещата – както в играта, така и в живота“. Според него загубата е огромна не само за футбола, но и за цялото общество.

„Той ми показа колко не е трудно да бъдем добри хора“, казва Иво Тонков и допълва, че Пенев е оставил дълбока следа в поколенията, станали свидетели на незабравимото американско лято през 1994 година, когато България беше обединена, както никога преди.

Книгата „Стратегът“ е резултат от дълги разговори и срещи с Димитър Пенев, който лично е прочел и обсъдил всяка дума от ръкописа, за да бъде историята му разказана максимално достоверно. Идеята за биографията идва от колега на Тонков, а самият Пенев приема проекта с доверие и откритост.

„Той беше изключително искрен и неподправен. Такъв, какъвто е бил и на тренировките – човек, който вярва на младите и им дава път“, разказа журналистът.

По думите му, днес трудно могат да се открият личности със същата харизма и морал в спорта.