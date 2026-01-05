Снимка: БТА/АП
-
След ден без полети в Гърция: Авиодиспечерите виждат проблем в остарялото комуникационно оборудване
-
След като българи източиха 53 млн. паунда: Британската прокуратура успя да върне едва 2 милиона
-
Българин за пожара в швейцарски бар: Пиротехнически свещи в бутилки са причинили пожара
-
Зеленски: Мирното споразумение с Русия е готово на 90%
-
Изстрелват фойерверки от Лондонското око в новогодишната нощ (ВИДЕО)
-
„Добре дошла, България“ грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт (СНИМКИ)
Те проведоха среща край Солун, продължила четири часа
В съседна Гърция протестиращите земеделци заплашват с пълно затваряне на основните пътища и граничните пунктове.
След среща край Солун, продължила четири часа, те дадоха срок на правителството до сряда – да отговори на основните им искания. В противен случай те ще предприемат пълна блокада на пътищата и на граничните пунктове в Гърция в четвъртък и петък.
Гръцките фермери връщат блокадите на граничните пунктове с България
Протестите започнаха в края на ноември заради забавяне на изплащането на земеделските субсидии след корупционен скандал в гръцката Агенция за земеделски плащания. Сега фермерите настояват премиерът Мицотакис да не подписва споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок МЕРКОСУР.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни