В съседна Гърция протестиращите земеделци заплашват с пълно затваряне на основните пътища и граничните пунктове.

След среща край Солун, продължила четири часа, те дадоха срок на правителството до сряда – да отговори на основните им искания. В противен случай те ще предприемат пълна блокада на пътищата и на граничните пунктове в Гърция в четвъртък и петък.

Гръцките фермери връщат блокадите на граничните пунктове с България

Протестите започнаха в края на ноември заради забавяне на изплащането на земеделските субсидии след корупционен скандал в гръцката Агенция за земеделски плащания. Сега фермерите настояват премиерът Мицотакис да не подписва споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок МЕРКОСУР.

Редактор: Цветина Петкова