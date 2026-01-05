България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г. Това се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи.

Реакцията идва, след като премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обвини България, че възразява срещу Плана за действие за малцинствата, защото е на македонски език.

Мицкоски: Няма да започна промени в Конституцията, докато Европейският съвет и България не изпълнят нашите условия

Въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган. Припомняме, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори, допълват от МВнР.

В неделя Мицкоски обвини България, че възразява срещу Плана за действие за малцинствата на РСМ, защото е на македонски език. Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС.

Приветстваме думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчитаме да спази това обещание към тях, завършват от ведомството.

Редактор: Цветина Петкова