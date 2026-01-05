Очаква се днес всички полети от и за летищата в Гърция да бъдат напълно възобновени. Проблем с радиочестотите на ръководството на въздушното движение на Гърция предизвика затварянето на въздушното ѝ пространство в неделя.

Международното летище в Атина съобщи в неделя, че оперативният му капацитет вече е възстановен, но закъсненията на полетите ще продължат, заради натрупването на необслужени полети, по време на техническия проблем.

Въздушното пространство на Гърция бе затворено за полети заради технически проблем



Службата за гражданско въздухоплаване уточни, че проблемът е възникнал поради масово смущение на почти всички честоти, които обслужват района за полетна информация на Атина. Ръководителите на въздушното движение поискаха разследване на инцидента и заявиха, че той е свързан с остарялото комуникационно оборудване.

"Не ни беше съобщено как е възникнал проблемът, нито как е бил разрешен… Това ясно показва, че системата е уязвима. Независимо от причината, това подчертава уязвимостта на една система, която трябваше да бъде променена още преди много години. Ние работим с най-остарелите системи в Европа", обясни председателят на Асоциацията на гърцките авиодиспечери Панайотис Псарос.

