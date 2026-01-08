Продължават проверките на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите във връзка с въвеждането на еврото. Голяма част са след сигнали на граждани.

През днешния ден за необосновано покачване на цените ще се следи и в зимните ни курорти - Пампорово, Банско и Боровец.

Един от управителите на магазини посочи, че цените са същите като през миналата година. А Божана Илиева, директор комуникации към НАП, коментира: „Ако клиенти установят някакво нарушение, било то отказ за издаване на касова бележка или пък издаде на касова бележка, която не отговаря на изискванията на Закона за въвеждане на еврото, те могат да подават сигнали в Националната агенция за приходите по установения за това ред. От 1 януари до сега гражданите активно сигнализират именно за повишаване на цените на някои стоки.”

От началото на кампанията са извършени общо 800 проверки в страната. Образувани са 70 преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления. Глобите по тях достигат общо 135 000 лева.

Голяма част от проверките са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400. В момента на фокус са търговията на дребно с хранителни стоки, козметичните услуги, платените паркинги, преводите, фитнес залите и езиковите курсове.

